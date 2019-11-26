Соловьев сравнил президента Украины с завхозом

Москва, 26 ноября. Владимир Соловьев раскритиковал лидера Украины Владимира Зеленского после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Мнением телеведущий поделился в микроблоге Twitter.

Соловьев прокомментировал просьбу Зеленского «вернуть» оборудование, вооружение и документы с переданных Украине кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Россия передала Украине три военных корабля, которые были задержаны в Керченском проливе осенью прошлого года. Командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко заявил об «угробленных» кораблях. По его словам, за то время, что суда находились в России, с них якобы были сняты плафоны, розетки и унитазы. Зеленский в свою очередь сообщил о нехватке части оборудования и вооружения. По его словам, украинские правоохранители проведут по данному факту расследование.

ФСБ России эту информацию опровергло и предоставило видео осмотра двух бронекатеров и буксира, на котором видно, что плавсредства в полном порядке. На кадрах видно, что и бронекатера, и буксир были в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — пояснили в Федеральной службе безопасности.

Соловьев отметил, что президент Украины в этой ситуации повел себя не как глава государства.

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», — написал телеведущий.

Путин провел телефонный разговор с Зеленским в преддверии запланированного на 9 декабря саммита «нормандской четверки», сообщила «Газета.ру». Центральной темой разговора стала ситуация с передачей Украине трех военных кораблей, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Осенью минувшего года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» направились в Керченский пролив. При этом экипажи кораблей не реагировали на законные требования российской стороны прекратить движение и совершали опасные маневры.

В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а моряки из их экипажей — арестованы. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Арестованные украинские моряки были переданы Киеву в рамках обмена задержанными и осужденными лицами 7 сентября. МИД России 18 ноября сообщил, что украинской стороне были переданы три корабля, которые осенью прошлого года были задержаны в районе Керченского пролива.