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Исследователи выяснили, какая ягода самая полезная для сердца и сосудов

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Исследователи выяснили, какая ягода самая полезная для сердца и сосудов

Москва, 26 ноября. Ученые выяснили, какая ягода эффективнее всего снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в организме человека. В результате полученных данных, исследователи пришли к выводу, что таковой является черника.

Как оказалось, именно черника богата полифенолами и является замечательным антиоксидантом, который помогает организму лучше усваивать и перерабатывать глюкозу. Свежая черника задерживает образование клеток, приводящих к появлению артеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Кроме того, ягоды черники снижают риск воспалений миокарда и выравнивают содержание липидов, сообщает «Российская газета».

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо в день съедать одну чашку ягод, при условии здорового питания и регулярных занятий спортом.

Напомним, ранее эксперты назвали продукты, замедляющие старение кожи. Так, специалисты советуют чаще употреблять в пищу помидоры, которые содержат ликопин — антиоксидант, позволяющий избежать многих заболеваний. Благодаря ликопину, витаминам А и С томаты обладают эффектом, обновляющим кожу лица. Среди данного списка продуктов также оказались ягоды черники, листовые салаты, оливковое масло и темный шоколад.

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Источник: «Российская газета»
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