Диетологи объяснили, почему есть много мандаринов вредно

Москва, 26 ноября. В преддверии новогодних праздников диетологи рассказали, сколько можно есть мандаринов в день и чем грозит переедание. По словам врачей, средняя суточная норма – четыре мандарина. Если не злоупотреблять количеством, то цитрусовые можно есть ежедневно.

Врач-диетолог «Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий» Тамара Прунцева отметила, что традиция есть мандарины в Новый год очень полезна, но при условии, что у человека нет никаких противопоказаний и аллергии.

Однако стоит знать, что у мандарина полезна не только сама мякоть, но и корки вместе с белыми волокнами, которые содержат флаваноид нобилетин, обладающий мощным противовоспалительным действием, сообщает РИА Новости.

Обыкновенно зимой организму не хватает полезных микроэлементов, поэтому включение в рацион низкокалорийных мандаринов, насыщенных витамином C, благоприятно скажется на здоровье, добавила врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она также подчеркнула, что перед употреблением мандарины важно мыть в теплой воде, так как обычно фрукты обрабатывают химическими растворами для увеличения срока хранения.

По словам диетологов, переедание цитрусовых может привести к обострению аллергии, вздутию живота, развитию хронических болезней желудка. Причиной тому является большое количество клетчатки в мандаринах. Потому рекомендуется есть не более четырех-пяти мандаринов в день и не превышать допустимую «дозировку».