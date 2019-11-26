В Ленобласти предложили запретить вступать в брак должникам по алиментам

Санкт-Петербург, 26 ноября. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции Александру Коновалову с предложением запретить должникам по алиментам снова вступать в брак.

В своем обращении Петров отмечает, что количество разводов в стране остается на «опасно высоком» уровне. Распадом семьи, по разным данным, заканчиваются до половины заключаемых браков.

Депутат пишет, что особую тревогу вызывает то, что часто заложниками сложных взаимоотношений родителей становятся малолетние дети, которые не могут перестать любить маму и папу одномоментно, вынуждены наравне с взрослыми «проходить тяжелый путь развода» и получают «психологические травмы».

Кроме того, потерявшие чувство ответственности нерадивые супруги часто перестают заботиться о собственных детях, уходя в новые отношения, подчеркивает парламентарий.

«Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — цитирует инициативу Петрова РИА Новости.

Депутат просит Минюст России выступить инициатором внесения поправок в Семейный кодекс РФ в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака. По словам парламентария, имеющие задолженность по алиментам россияне «не должны иметь свободной возможности» для вступления в новый брак, пока не погасят долги перед прежними семьями.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Госдуму внесен проект закона об упрощенном разделе имущества при разводе. Документом, в том числе, предусматривается закрепление понятия общего имущества супругов в Семейном кодексе РФ.