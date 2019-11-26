Аналитики выяснили, что зависимым от видеоигр россиянам сложнее найти работу

Москва, 26 ноября. Серьезные трудности с поиском работы испытывают жители России, ежедневно играющие в компьютерные игры. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

По данным исследования, большинство россиян (68%) не играют в компьютерные игры. Только 7% играют ежедневно (мужчин среди них значительно больше, чем женщин, 46% против 18%).

Респондентов попросили оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Выяснилось, что средняя оценка сложности трудоустройства среди россиян, не играющих в компьютер, одна из самых низких — 5,9 балла. Больше всего трудностей испытывают те, кто играет в компьютерные игры ежедневно: средняя оценка сложностей трудоустройства среди них — 7,1 балла.

Отметим, в августе социологическое исследование о пристрастии россиян к видеоиграм опубликовал ВЦИОМ. По данным Центра, 48% россиян никогда не играли в видеоигры, 33% перестали в них играть, 19% увлекаются играми на данный момент. Как сообщала «Газета.ру», исследование показало, что каждый день играют 18% опрошенных, один раз в месяц и реже — 12%.

По итогам опроса ВЦИОМ психолог Анна Адамова в интервью «МИР 24» рассказала, как можно распознать зависимость от компьютерных игр. По ее словам, близким стоит задуматься, если «человек из-за компьютерных игр начал терять социальные навыки, связи, работу».

Она отметила, что компьютерная игра вызывает у человека ощущение эйфории, вырабатываются серотонин и дофамин. И если эти эмоции формируются исключительно за счет компьютерной игры, то зависимость появится очень быстро.