Серьезное ДТП под Киевом мог спровоцировать детский омбудсмен

Киев, 26 ноября. Советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко сообщил, что по предварительным данным следствия уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба мог стать виновником серьезного ДТП, произошедшего под Киевом.

«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», — заявил Владимир Мартыненко радиостанции «Новое время».

По данным следствия, 24 ноября около 14:00 украинский чиновник вместе с двумя сыновьями попал в аварию на Одесской трассе в районе поселка Чабаны. По факту нарушения правил дорожного движения правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

Известно, что чиновник и его старший 19-летний сын находится в больницу. Омбудсмен находится в сознании. В результате аварии он получил переломы ребер и многочисленные травмы. Состояние молодого человека тяжелое.

Водитель микроавтобуса, с которым столкнулся Кулеба, также находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее информацию об аварии подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что Toyota, которой управлял Кулеба, на перекрестке столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. Судя по видео, опубликованному в сети, чиновник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.