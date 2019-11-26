Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Москва, 26 ноября. Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.

Судя по снимкам, дизайн кузова компактного кроссовера подвергся минимальным изменениям. На фото видно, что обновленная версия Lada 4x4 получила передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Основные изменения претерпел интерьер автомобиля.

В салоне Lada 4x4 можно увидеть переднюю панель с климатической установкой. Прежние ползунки заменены шайбой, дефлекторы вентиляции увеличены. Также автомобиль получил новую, схожую с обновленной Lada Granta FL, комбинацию приборов, доработанный отопитель, формованный потолок с плафоном, новые сиденья и задний диван с подголовниками, а также систему ЭРА-ГЛОНАСС.

В технической части, по данным СМИ, Lada 4x4 не претерпела изменений. Внедорожник продолжат оснащать пятиступенчатой механической коробкой передач в комбинации с 1,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью в 83 лошадиные силы.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск обновленного внедорожника 27 ноября. Lada 4x4 («Нива») производится с 1977 года. Модель стала «народным автомобилем» в постсоветском пространстве, а также достигла значительных успехов в автоспорте.

По данным электронного издания «Газета.ру», «АвтоВАЗ» не ожидает высокого роста цен на свои автомобили в связи с увеличением в 2020 году утилизационного сбора.