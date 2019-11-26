Туристы засняли на видео, как огромный медведь погладил женщину по голове

Монтеррей, 26 ноября. В Сети появился видеоролик, на котором огромный медведь подходит к туристам, а потом, поднимаясь на задние лапы, приглаживает лапой прическу женщине.

В комментарии к ролику сообщается, что случай произошел в экологическом парке Чипинке в мексиканском городе Монтеррей.

На видео видно, как два медведя роются в мусоре у обочины дороги. Потом один из них приблизился к посетителям парка. Принюхавшись, медведь поднялся на задние лапы и погладил лапой волосы стоявшей рядом женщины.

Туристы при появлении медведя старались вести себя спокойно, передает Ридус.

В начале ноября сообщалось, что знаки с изображением медведя и памятками о правилах поведения при встрече с опасным зверем появятся на острове Итуруп на Курилах. Медведи все чащи стали появляться в населенных пунктах и пугать местных жителей. Для предотращения несчастных случаев было принято решение в гостиницах раздавать памятки и брошюры для туристов.

Специалисты считают, что появление медведей в населенных пунктах объясняется нехваткой пищи. Звери голодают из-за перекрытых промышленниками рек, пишет Deita.ru.

В начале октября стало известно, что медведь загрыз жительницу Забайкальского края. Тело женщины с рваными ранами рук, головы и туловища было обнаружено в лесу в 100 километрах от села Тэрэпхэн.