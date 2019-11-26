Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

Киев, 26 ноября. Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что сегодня существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Оржель добавил, что если Киев подпишет новый контракт на транзит российского газа, цена на него для населения достигнет исторического минимума.

По словам министра, украинская сторона делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с российским «Газпромом». При этом точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр так и не назвал.

Контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Ранее «Газпром» обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить контракт на транзит газа или же подписать новый договор. Как отметили в российской компании, подписание соглашения возможно, если обе стороны откажутся от всех претензий друг к другу в международном арбитраже.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев допускает возможность подписания контракта на транзит российского газа через территорию Украины сроком на один год, передавал RT. Он допустил возможность подписания соглашения на условиях «Газпрома», отметив, что оно должно соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

Вечером в понедельник Витренко заявил, что Украина будет самовольно закачивать транзитный газ, поступающий из России, в свои подземные хранилища, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию стране без должного контракта. Ранее он заявлял, что в случае провала подписания договора о транзите украинская сторона будет считать транзит газа из России «контрабандой».