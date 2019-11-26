Ученые нашли связь между сексуальными нарядами женщин и экономическим неравенством

Мельбурн, 26 ноября. Ученые из Австралии исследовали причины, которые побуждают женщин выбирать наряды, привлекающие к ним мужское внимание. Им удалось выяснить, что причина этого является не столько психологической, сколько экономической .

Они провели эксперимент, опросив более 300 испытуемых из 38 стран мира. Его результаты были опубликованы в журнале Национальной академии наук США.

В рамках опроса у женщин спросили, какой наряд они выберут для вечернего похода на светское мероприятие или в ресторан. Согласно результатам исследования, чем сильнее в обществе экономическое неравенство, тем более откровенным будет наряд женщины.

По мнению ученых, это связано с тем, что женщины волнуются из-за своего социального статуса. В условиях экономического неравенства они пытаются задействовать свои внешние данные, чтобы продвинутся вверх по социальной лестнице.

«Женщины используют доступные им инструменты для преодоления ступенек на лестнице социальной иерархии», — рассказал эксперт по гендерным отношениям Мельбурнского университета Хандис Блейк.

Исследовали предупредили, что частая тревоги из-за своего социального статуса, как и попытки его улучшить, могут стать причиной психических расстройств.

Ранее специалисты обнаружили, что занятия любовью связаны с женской красотой. Ученые объяснили это сильной чувствительностью и восприимчивостью дам к внешним факторам. Они отметили, что у женщин, не испытывающих проблем с партнером в постели, более здоровая кожа, чистый взгляд, румянец на щеках. Они посоветовали дамам прекратить игнорировать данные проблемы, если они существуют, и приступить к их решению, пишет «Газета.ру».