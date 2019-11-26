Сенатор США заявил, что Турция пересекла очередную «красную линию» по С-400

Вашингтон, 26 ноября. Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радаров закупленных у России комплексов ПВО С-400. Мнением политик поделился в соцсети Twitter.

Сенатор напомнил, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил США и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, на фоне прошедшего визита действия Анкары выглядят как оскорбление.

«Через две недели после его визита в Белый дом, Эрдоган проявляет неуважение к Трампу, США и НАТО, а также пересекает очередную «красную линию» по С-400», — написал сенатор.

По словам Ван Холлена, американское законодательство «обязывает Трампа ввести санкции».

Президенты Турции и США 13 ноября провели встречу в Белом доме. Эрдоган и Трамп обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе поставки российских ЗРС в Анкару. Во время пресс-конференции по итогам встречи глава Белого дома признал, что покупка Анкарой С-400 «является проблемой» для Вашингтона.

США надеялись, что Турция откажется от С-400 и закупит американские системы Patriot. Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова приобрести вооружение у США, однако при этом не намерена отказываться от поставок российских ЗРС.

Россия и Турция заключили соглашение о поставках С-400 еще в 2017 году. США выступили против сделки и пригрозили Анкаре санкциями, а также исключили Турцию из программы по американским истребителям F-35. Однако Анкара не поддалась давлению Вашингтона, и поставки российских ЗРС в Турцию в соответствии с договоренностями начались 12 июля 2019 года.

Накануне «Газета.ру» сообщила, что турецкие военнослужащие приступили к испытаниям радиолокационных систем С-400 возле столицы республики. Для этого в небо подняты различные самолеты, включая истребители F-16. Турецкие эксперты планируют проверить установление связи между ЗРС и самолетами.