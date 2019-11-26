В России закончились запасы свободных IP-адресов

Москва, 26 ноября. Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.

RIPE NCC в понедельник распределил последние остававшиеся свободными IP-адреса самого широко используемого в мире протокола IPv4 в России, Европе и на Ближнем Востоке.

В компании добавили, что пока осталось незначительное число адресов четвертой версии IP-протокола. Это адреса, которые возвращали за ненадобностью прекратившие деятельность организации или сети, передает «Взгляд».

«В течение некоторого времени мы будем выделять адреса IPv4, но это небольшое количество не приблизится к миллионам адресов, которые нужны сегодня сетям», — говорится в пресс-релизе RIPE NCC.

В компании добавили, что проблему поможет решить переход на сетевой протокол IPv6.

Отметим, 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета, передавал RT. Он должен обеспечить стабильную работу Рунета в случае угрозы из-за рубежа. Согласно новому закону, на сетях интернет-операторов должна быть установлена система фильтрации трафика, которая обеспечит надежную защиту от потенциальных угроз.

По словам директора департамента информационной безопасности компании Oberon Андрея Головина, главная польза этого закона, пусть и неочевидная для большинства людей, заключается в обеспечении безопасности граждан в международном информационном поле, передавала «Газета.ру». Для этого будет выстроена резервная инфраструктура, которую при необходимости — в критической ситуации — задействуют для поддержки стабильной работы российского сегмента сети.