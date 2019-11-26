Украина намерена самовольно закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища

Киев, 26 ноября. Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет самовольно закачивать транзитный газ, поступающий из России, в свои подземные хранилища, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию стране без должного контракта.

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока будет документальное оформление этого газа», — написал Витренко в Facebook, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, как будет вести себя Украина, если к 1 января не будут достигнуты договоренности между Киевом и Москвой о транзите газа.

До этого Витренко уже заявлял, что если Украина и Россия не подпишут договор о транзите газа до 2020 года, то украинская сторона будет считать транзит газа из России «контрабандой», пишет газета «Известия».

Ранее «Газпром» обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить контракт на транзит газа или же подписать новый договор. Как отметили в российской компании, подписание соглашения возможно, если обе стороны откажутся от претензий друг к другу в международном арбитраже, а также после отзыва ходатайства украинской компании об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома» и отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы имевшее место «нарушение экономической конкуренции».