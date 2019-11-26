Польская студентка назвала украинку «животным» из-за места в поезде

Варшава, 26 ноября. Студентку Варминско-Мазурского университета в польском городе Ольштын отстранили от учебы после публикации видео с ксенофобскими оскорблениями ехавшей с ней в одном поезде украинки. Об этом сообщает издание Wprost.

Студентка обвинила украинку в том, что девушка якобы заняла ее место в поезде. Студентка назвала попутчицу «животным» и «уборщицей», а также призвала мигрантов из Украины «соблюдать иерархию».

Представители университета назвали поведение учащейся возмутительным и недопустимым. Руководство вуза подчеркнуло, что в учебном заведении нет места для «проявлений расизма, ксенофобии или уничижительной позиции по отношению к меньшинствам».

Попавшая в скандал студентка позднее извинилась за свои слова. Девушка сказала, что не поддерживает дискриминацию или национализм и назвала произошедшее шуткой.

Как сообщила «Газета.ру», согласно официальной информации Минсоцполитики Украины, на сезонные работы за рубеж ежегодно отправляется до девяти миллионов граждан страны. При этом в течение последних лет показатели значительно выросли, создавая экономические сложности на самой Украине.

Ранее в польском городе Гдыне ресторан отказался принимать на работу украинцев. В объявление о поиске шеф-повара владелец заведения указал, что «никакие украинцы или другие подобные» не рассматриваются. На объявление обратили внимание пользователи социальных сетей, которые написали предпринимателю, что его объявление ксенофобское.

В ответ владелец ресторана написал, что в заведении «рады всем клиентам, однако недолюдям — нет». На публикацию объявления обратили внимание в Центре мониторинга и ксенофобского поведения. Представители центра подали заявление о совершении преступления на почве ненависти и на национальной почве.