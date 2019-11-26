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Константин Эрнст в четвертый раз станет отцом

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Константин Эрнст в четвертый раз станет отцом

Москва, 26 ноября. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья Заика, не афиширующие подробности личной жизни, вновь готовятся стать родителями. 

Эрнст и его супруга редко дают интервью о своей личной жизни. Недавно Софья рассказала журналистам, что ее супруг — «вообще чемпион по закрытости». Имена двух своих дочерей пара долго хранила в секрете. Лишь недавно журналисты выяснили, что девочек назвали Эрика и Кира. 

Друзья пары рассказали порталу «СтарХит», что вскоре в семье Эрнста ожидается пополнение: актриса находится на втором триместре беременности. 

Помимо двух дочерей с Софьей, у Эрнста есть 25-летняя дочь Александра. Ее мамой является театральный критик Анна Силюнас. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке, недавно окончила престижный вуз и профессионально занимается фотографией.

О начале отношений между Заикой и Эрнстом СМИ сообщали в середине 2013 года. В июле 2017 года пресса сообщила о свадьбе пары, которая прошла закрыто и скромно.

Константин Эрнст в четвертый раз станет отцом

На прошлой неделе сообщалось, что Первый канал запустил новое шоу «ФК», в котором звезды российского фигурного катания делятся своими самыми сокровенными секретами и отвечают на неожиданные вопросы. Шоу построено на прямом диалоге с фанатами, которые могут задавать любые вопросы своим кумирам, а также получать призы и автографы. В первом выпуске появилась действующая чемпионка России — 15-летняя Анна Щербакова.

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Источник: СтарХит
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