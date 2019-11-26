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Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»

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Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»

Прага, 26 ноября. Установка властями пражского района Прага-Ржепорые памятника Русской освободительной армии (РОА) нарушит Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Об этом властям Чехии напомнили в российском посольстве.

В российском дипломатическом ведомстве напомнили, что РОА являлась коллаборационистским вооруженным формированием, которое было создано преступным руководством Третьего рейха. На Нюрнбергском процессе 1946 года действия руководителя РОА Андрея Власова и его сообщников были квалифицированы как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им.

Если руководство пражского района Прага-Ржепорые пойдет на установку памятника, оно нарушит обязательства Чехии, которая является участником Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям, пишет газета «Известия».

Напомним, что с инициативой установки памятника солдатам РОА, которые приняли участие в антигитлеровском Пражском восстании в мае 195 года, выступил руководитель района Прага-Ржепорые Павел Новотный. Предложение об установке памятника будет обсуждаться муниципальным советом Праги 16 декабря этого года.

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Источник: ТАСС
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