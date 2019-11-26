Путин проведет открытый урок для участников форума «Проектория»

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин проведет по телемосту открытый урок для школьников, которые принимают участие в форуме «Проектория». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер примет участие во всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», который состоится на форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

«Проектория» каждый год собирает одаренных детей и подростков со всей страны. Этот форум проводится в Ярославле с 2013 года, помогая школьникам выбрать будущую профессию. На протяжении двух последних лет, Путин проводит открытые уроки для участников форума.

В этом году в форуме участвуют более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов, прибывших в город из 80 регионов страны. В команды участников входят ученики 8-11 классов, которые имеют достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях.

В ходе прошлогоднего выступления на форуме Путин отметил, что выбрать сферу профессиональной деятельности необходимо как можно скорее, чтобы успех был более очевидным.

«Россия в будущем должна быть представлена такими яркими людьми, как вы, с вашими достижениями и с успехами в той сфере деятельности, которую вы для себя выберете», — заявил российский лидер в прошлом году.

Он призвал молодежь грамотно выбирать будущую профессию, добавив, что знания молодых людей должны помогать стране удерживать лидирующие позиции и получать новые компетенции.