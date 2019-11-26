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Песков сообщил о планах Путина провести серию совещаний по ОПК

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Песков сообщил о планах Путина провести серию совещаний по ОПК

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин вскоре проведет традиционную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и военного строительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли Путин провести в ближайшее время традиционную встречу с руководством Минобороны и ведущих оборонных предприятий Песков ответил, что такая встреча планируется.

Президент РФ обычно дважды в год проводит серию совещаний по теме ОПК. В мае Путин изменил формат подобных мероприятий: перед совещаниями в Сочи он посетил предприятия отрасли. 

В середине сентября глава государства во время заседания Военно-промышленной комиссии поручил обеспечить технологическую независимость производства в ОПК. Путин отметил, что во время планирования импортозамещения были допущены определенные ошибки, что привело к увеличению сроков выполнения заказов. Президент отдал распоряжение принять меры и спланировать работу с учетом полученного опыта.

Позднее на совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК Путин заявил, что поставки вооружений в рамках гособоронзаказа страны достигли своего пика, теперь перед ОПК стоит новая задача. По его словам, комплексу отраслей необходимо увеличить количество гражданской высокотехнологичной продукции.

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