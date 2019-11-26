Триполи, 26 ноября. Появились неопровержимые доказательства того, что Турция активно перебрасывает сирийских боевиков в Ливию. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, обнаружили на позициях так называемого Правительства национального согласия (ПНС) документы сирийского боевика.

По сведениям Telegram-канал Directorate 4, находку сделали части 128-го пехотного батальона ЛНА. На позициях ПНС в Триполи были обнаружены документы боевика из Сирии. Как следует из найденных документов, он был членом группировки «Лива Аль-Умма», которая входила в «Свободную сирийскую армию» (ССА). Эта группировка известна тем, что активно вела бои против законного сирийского правительства.

Хозяином документов является некто Ясин Абу Убейда. Его судьба на данный момент неизвестна. Скорее всего, он лишился документов, когда в спешке убегал с позиций.

Федеральное агентство новостей неоднократно писало о контактах, которые ПНС поддерживает с Турцией. Последняя незаконно поставляет «правительству» в Триполи не только оружие и боеприпасы, но и сирийских исламистов. Соответствующие доказательства многократно публиковались в СМИ, а также подкреплялись заявлениями представителей Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Несмотря на оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии, арабские СМИ регулярно публикуют сообщения, содержащие все новые подтверждения того факта, что Турция обходит санкции, поставляя террористам в Триполи оружие и боеприпасы. Поставки налажены по морю и по воздуху.

Например, 24 сентября 2019 года итальянский корабль Grande Gabon перевозил около 2 000 автомобилей, 180 БТР, БПЛА и стрелкового оружия. Его доставили из турецкой зоны террористам в Мисурате. Информация о заходе судна в порт подтверждается на сайте Marine Traffic.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.