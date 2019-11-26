Европа устала от санкций против России, считают в Госдуме РФ

Москва, 26 ноября. В Государственной думе РФ заявили, что страны Европы устали от экономического противостояния, но не готовы идти на отмену санкций из-за опасений реакции США. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Европа устала от экономического противостояния, но боится окрика со стороны Вашингтона и ждет первых шагов от России», — цитирует РИА Новости Панину.

Сложившаяся экономическая ситуация является результатом политики Европы, которая пошла на поводу у Вашингтона, считает она. Потому инициатива восстановления прежних отношений должна исходить в первую очередь от того, кто довел их до такого уровня. По мнению политика, со стороны России должен доминировать жесткий прагматизм, так как России нет смысла делать шаги навстречу просто ради хороших отношений.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом могут снова наладиться, если в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе наметится прогресс. При этом Медведев подчеркнул, что Москва не будет первой отменять введенные против европейских стран санкции.

Напомним, отношения РФ и Европы ухудшились после воссоединения Крыма с Россией. Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в марте 2014 года, после проведения референдума. Согласно результатам народного волеизъявления, абсолютное большинство жителей полуострова поддержали вариант воссоединения с Россией. Украина, США и страны Евросоюза отказались принимать результаты референдума, трактуя это событие как «российская аннексия Крыма». Российская Федерация утверждает, что референдум был проведен исходя из всех норм международного права.