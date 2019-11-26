Сестра Ротару прокомментировала свое интервью о спонсировании певицей войны в Донбассе

Москва, 26 ноября. Сестра певицы Софии Ротару Лидия Хлябич прокомментировала скандальное интервью, в котором она якобы сообщила, что Ротару спонсировала украинских военных в Донбассе. По словам Хлябич, ни о чем подобном она никогда не говорила.

В прошлом году певица, носящая звание Герой Украины, отменила свое выступление в программе «Песня года» после введения на Украине военного положения. Ранее стало известно, что в декабре Ротару планирует вернуться на российскую сцену, выступив хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM».

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые политики припомнили певице интервью ее сестры Лидии Хлябич 2015 года. Тогда Хлябич в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявила, что София Ротару спонсировала украинскую силовую операцию в Донбассе (так называемую АТО). Кроме того, по ее словам, певица поддерживала ВСУ не только автомобилями и топливом, но и вареньем.

В интервью KP.RU Хлябич рассказала, что тогда ей позвонила журналистка из газеты «Бульвар Гордона». Интервью должно было быть посвящено ее дочери, певице Соне Хлябич.

«Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!» — заявила Хлябич.

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил ранее, что Народная артистка СССР Ротару должна лично объяснить свое отношение к силовой операции ВСУ в Донбассе. Политолог подчеркнул, что необходимо привлекать к ответственности всех, кто поддерживает украинскую операцию в Донбассе. Если будет доказано, что Ротару поддерживала финансово украинских силовиков, то и она не должна быть исключением.

В понедельник концертный продюсер артистки Сергей Лавров заявил, что Ротару является миролюбивым человеком и никогда не финансировала ВСУ. Он также оправдал певицу за ее решение не ездить в Россию на концерт «Песня года» в 2018 году. По словам продюсера, она не поехала в РФ из-за неудачного стечения обстоятельств, а не вследствие какого-то внутреннего протеста. Он напомнил, что в тот момент, когда команда Ротару уже должна была покинуть страну, бывший президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов и запретил всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы государства.

Военное положение вводил Порошенко после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМСУ. Украинские следователи возбудили против экс-президента уголовное дело по факту госизмены. По версии следствия, экс-глава государства специально отправил моряков в российские воды, чтобы ввести военное положение и сорвать под этим предлогом выборы.