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Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту военный спутник

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Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту военный спутник

Москва, 26 ноября. В министерстве обороны России заявили, что ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» успешно в штатном режиме вывела на расчетную орбиту космический аппарат.

«Союз-2.1в» в установленное время успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — цитирует ТАСС Минобороны РФ.

Напомним, что ракета стартовала в понедельник, 25 ноября в 20.52 по московскому времени с космодрома «Плесецк». В настоящее время космический аппарат принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил РФ. С ним установлена и поддерживается устойчивая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме.

Во время нахождения на целевой орбите космический аппарат сможет осуществлять мониторинг других отечественных спутников, а также производить съемку поверхности Земли.

Ранее отработавший спутник РФ «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

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Источник: ТАСС
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