Алиханов ответил на слова Лукашенко про «белорусский» Калининград

Минск, 26 ноября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Белоруссии Александр Лукашенко об ответственности его страны за российский регион. Чиновник напомнил, что область и республика связаны между собой родственными, дружескими и деловыми отношениями.

Ранее Лукашенко на встрече с Алихановым в Минске заявил, что Белоруссия считает Калининградскую область «своей» и несет за нее ответственность. Он также добавил, что в советское время «было много разговоров» о присоединении Калининграда к Белоруссии.

В интервью KP.RU Алиханов рассказал подробности встречи с Лукашенко. По его словам, беседа длилась около 45 минут, и это был «очень честный и откровенный разговор», на котором поднимались «удобные и неудобные вопросы».

Журналисты поинтересовались, как Лукашенко обращался с губернатору, говорил ли «наша Калининградская область».

«Да нет, здесь в чем смысл?», — ответил Алиханов.

Он напомнил, что в СССР Белоруссия неформально курировала Калининградскую область. В регион приезжало много белорусов на постоянное место жительства. И сейчас в области остаются многие, кто «связаны родственными отношениями, дружескими, деловыми с республикой Беларусь».

«Поэтому, в каком-то смысле, мы все друг за друга отвечаем. Мы, как ближайшие соседи и партнеры, к таким фразам относимся именно так, как надо», — добавил губернатор.

При этом он отметил, что и жители Калининграда употребляют выражение «наша Белоруссия».

«Это вопрос такой, очень доверительных братских отношений. Мы же братьев не чужими называем, а нашими. Вот — все поэтому», — резюмировал он.

Как сообщалось ранее в понедельник, Лукашенко заявил, что Минск несет ответственность за Калининградскую область. Он подчеркнул, что этот регион и Белоруссия были самыми близкими.

«Нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего», — рассказал белорусский лидер. — Путин говорит: «Я не против».

Комментируя заявление Лукашенко, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что это служит сигналом для НАТО. Как передавала «Газета.ру», по его мнению, своим заявлением Лукашенко дал Альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной армией государства.