Биологи впервые измерили пульс синего кита

Сан-Франциско, 26 ноября. Американские биологи впервые измерили частоту сердечных сокращений у синего кита — самого крупного животного на Земле. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Синий кит является самым крупным животным на Земле – не только из современных, но и из когда-либо существовавших. Его сердце – тоже колоссальных размеров и весит около тонны. Ученые предполагали, что сердце такого огромного животного бьется куда реже, чем у остальных животных, оценив пульс кита в 5-20 ударов в минуту. Измерить пульс кита долгое время не получилось, но ученые из Стэнфордского университета все же сумели это сделать.

Исследователи обнаружили синего кита в заливе Монтерей в Калифорнии и закрепили у левого плавника животного датчик на четырех присосках. Затем они в течение целого дня регистрировали частоту сердечных сокращений у кита при помощи электродов, которые были размещены в двух присосках. Затем прибор отсоединился от кита и был подобрал биологами в заливе.

«Мы понятия не имели, сработает ли это. Мы скептически относились к этому, даже когда увидели данные», — рассказал ведущий автор статьи Джереми Голдбоген.

Согласно полученным данным, сердце кита работает в двух разных режимах. Когда животное ныряет, пульс замедляется до 4-8 ударов в минуту, иногда падая даже до двух ударов в минуту. На поверхности, когда кит дышит, пульс возрастает до 25-37 ударов в минуту. Ученые отмечают, что такой ритм является предельным для животного такого размера и, по всей видимости, предел массы китообразных связан именно с ограничениями работы сердца.