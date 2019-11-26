Минкультуры не выпустило в прокат четыре новеллы арт-проекта «Дау»

Москва, 26 ноября. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из арт-проекта «Дау» российского режиссера Ильи Хржановского. Причиной тому стали материалы, пропагандирующие порнографию.

Обращение с просьбой о выдаче прокатных удостоверений на фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» поступило 31 октября. Однако в соответствии с правилами в допуске в прокат было отказано.

«Проект «Дау» Ильи Хржановского поделен на 10 эпизодов. Первые 6 эпизодов, заявки на которые были поданы в Минкультуры России, получили прокатное удостоверение в установленные сроки», — отмечают в министерстве культуры РФ.

Напомним, арт-проект Ильи Хржановского «Дау» повествует об истории жизни советского физика Льва Ландау. Ранее участники проекта «Дау», представляющего собой арт-пространство в советском стиле, где можно окунуться в эпоху СССР, рассказали о съемках скандального 700-часового фильма.

Съемки кинокартины начались в 2008 году. Большая часть фильма снималась в Харькове, где для этого был построен настоящий институт советского времени с аутентичными аудиториями и квартирами, в которых по сюжету главный герой и его коллеги не только читали лекции и ставили эксперименты, но и жили вместе с семьями.