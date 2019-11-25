Бывшего главу Коми доставили из СИЗО в больницу для обследования

Москва, 25 ноября. Экс-губернатор Республики Коми Вячеслав Гайзер, виновный в крупном мошенничестве и взяточничестве, временно переведен в больницу из СИЗО «Лефортово» для обследования.

Известно, что состояние здоровья бывшего главы республики не вызывает опасений. Ожидается, что в ближайшее время он будет возвращен в следственный изолятор. Вместе с тем адвокат Гайзера – Дарья Евменина – не смогла подтвердить или опровергнуть ТАСС информацию о проблемах со здоровьем своего подзащитного.

«Сотрудники СИЗО вовремя отреагировали», — заявила она.

Напомним, Вячеслав Гайзер был взят под стражу осенью 2015 года по обвинению в мошенничестве, организации преступной группы, взяточничестве и отмывании средств преступным путем.

Суд назначил чиновнику наказание в виде 11 лет колонии и штраф в размере 160 млн рублей. Бывшего главу Коми и ряд его сообщников Генпрокуратура РФ обвинила в получении взяток и хищении денежных средств в особо крупных размерах. Гайзеру также вменяют руководство ОПГ.