Балахничев оценил рекомендации WADA отстранить РФ от соревнований на 4 года

Москва, 25 ноября. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал Федеральному агентству новостей решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Балахничев, отстраненный пожизненно решением международной ассоциации от деятельности под эгидой ВФЛА, подчеркнул, что это пока только рекомендации и призвал не делать преждевременных выводов.

«Решение должно быть утверждено, после чего оно может быть оспорено в CAS. Время есть. Уверен, что наши компетентные органы во главе с министерством спорта примут все необходимые меры для того, чтобы столь жесткая рекомендация была объективно рассмотрена», — заявил он.

В понедельник WADA подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Данные рекомендации касаются всех стартов на международном уровне.

Уточняется, что спортивным чиновникам и представителям госаппарата комитет рекомендовал запретить занимать посты в комитетах и советах международных федераций, подписавших кодекс WADA. На соревнования смогут поехать только те российские спортсмены, чьи фамилии не упоминаются в докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Если же их все-таки допустят до турниров, выступать под российским флагом они все равно не смогут.

Комитет WADA также предлагает запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.

В минувшую пятницу сообщалось, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Заседание исполкома организации должно состояться 9 декабря в Париже.

Россию заподозрили в якобы манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. После этого Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия кодексу.

Комментируя заявление WADA, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться финальных решений. Он подчеркнул, что российские «спортивные власти находятся в контакте, в дальнейшем будут находиться в контакте и взаимодействовать с WADA и международным спортивным сообществом».