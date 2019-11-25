Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года

Монреаль, 25 ноября. Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что рекомендует лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу. Также он призвал лишить Россию права участвовать в международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Если WADA последует рекомендациям CRC, то на ближайшие четыре года российские чиновники и официальные представители лишаться права состоять в ее структурах, а также принимать участие в мероприятиях в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр и других крупных международных турнирах. Сама Россия также лишится права принимать крупные международные соревнования, включая уже намеченные, и не сможет принимать участия в розыгрыше места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Российские спортсмены на протяжении четырех лет потеряют право выступать под национальным флагом.

Окончательное решение будет вынесено исполкомом WADA на внеочередном заседании 9 декабря.

Ранее Россию заподозрили в якобы манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. После этого Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Российскому представительству было дано три недели для предоставления ответов на вопросы WADA, что и было сделано. Несмотря на сотрудничество российского агентства, WADA продолжает обвинять его в «нарушениях».

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, действия WADA — это способ альтернативного давления на страны, минуя ООН, силами Соединенных Штатов. Он заявил, что WADA полностью подконтрольны США, а его решения напоминают приговоры средневековой инквизиции.

Сам генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус ранее заявил, что его ведомство хотело бы сотрудничать с WADA, призвав прагматично подойти к сложившейся ситуации.