Коалиция США нанесла авиаудары в районе сирийского Аль-Баба, прикрывая кражу нефти

Дамаск, 25 ноября. Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удары в районе города Аль-Баб на севере Сирии, сообщает радиостанция Sham FM.

По данным радиостанции, военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли авиаудары по населенным пунктам в окрестностях Аль-Баба на северо-востоке Сирии, подконтрольного протурецким силам.

Напомним, несмотря на неоднократные заявления руководства США о выводе войск из Сирии, американские военные по-прежнему сохраняют свое присутствие в САР в провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточена нефтяная инфраструктура страны.

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом», передавала «Газета.ру». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы вместе со своими союзниками — курдскими боевиками — продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов.

Ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения кражи нефти американскими военными. Использование ЧВК позволяет Штатам маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии с 2014 года фактически незаконно, без согласия официальных властей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.