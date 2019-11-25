Цены на автомобили из-за повышения утильсбора существенно не вырастут, заявил Мантуров

Москва, 25 ноября. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что из-за повышения утильсбора цены на российские автомобили не вырастут. По информации правительства, импортные модели также не должны существенно подорожать.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — цитирует ТАСС министра промышленности и торговли.

В случае с импортной техникой существенного подорожания также не планируется, поскольку доля индексации утильсбора в данном случае составит не более 5%.

Напомним, о возможном повышении цен на автомобили из-за увеличения ставок по утилизационному сбору в 2020 году говорилось давно. По мнению экспертов, стоимость машин в среднем повысится на 2–4%. Руководство Минпромторга же считает, что повышение не выйдет за пределы 1,5–2%.

Также дилеры ожидают усиления роста спроса на автомобили в конце года. В среднем в предновогодний период интерес покупателей к автомобилям возрастает на 5–10%. Но повышение утильсбора может дополнительно подогреть спрос.