Совфед готов поддержать идею Госдумы сделать 31 декабря выходным

Москва, 25 ноября. Сенаторы готовы высказаться в поддержку инициативы сделать 31 декабря выходным днем, если она будет одобрена депутатами Госдумы. Об этом заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ранее перенес рабочий день с 31 декабря на 28 марта по просьбам местных женщин. Он объяснил, что основная тяжесть подготовки к Новому году ложится на женские плечи. Решение Жвачкина было поддержано главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой (КПРФ). Как заявил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), 31 декабря можно было бы сделать нерабочим днем, при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней.

«Если такое решение будет вызревать (в Госдуме), думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу»,— приводит слова Рязанского РИА Новости.

Он отметил, что парламентарии будут искать разные способы решения этого вопроса. Одним из вариантов является удлиненная рабочая неделя перед праздниками. Другим рассматриваемым вариантом может стать добавление одного рабочего дня в январе.

Сенатор добавил, что россиянам лучше было бы провести 31 декабря за домашними хлопотами и подготовкой к празднику. Также он отметил, что если федеральное правительство не сможет прийти к единому мнению, то решение этого вопроса можно будет передать региональным властям.