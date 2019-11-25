ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Москва, 25 ноября. Банк России предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»: ЦБ может ввести механизм бесплатного перевода денег с карты зарплатного банка на счет в другом банке. Предложение об этом содержится в докладе регулятора «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Авторы доклада обращают внимание на то, что работник по закону имеет право выбрать любой банк. Однако на практике идея не реализуется. Одним из барьеров регулятор называет комиссию за перевод средств в другой банк. К барьерам также относится тот факт, что зарплатный банк выбирает работодатель, исходя из собственных интересов: банки в рамках зарплатного проекта предоставляют компаниям специальные условия обслуживания.

Для решения проблемы ЦБ предлагает, в частности, предоставить работнику право на бесплатный вывод денег с зарплатной карты на свой счет в других банках. Это позволит снизить издержки переключения между услугами разных банков.

Во-вторых, предлагается дать работнику возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона. Еще один вариант: вводить в госорганах и госкомпаниях несколько зарплатных банков на выбор.

Напомним, в марте правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата. Как сообщала «Газета.ру», также предусматривается увеличение срока, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении зарплатного банка с пяти рабочих дней до 15 календарных дней.

23 июля Совет Федерации одобрил законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка и вводящие штрафы за нарушение этого права работодателем, передавал RT.