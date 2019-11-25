Слова Лукашенко о Калининграде были сигналом для НАТО, считают в Госдуме РФ

Москва, 25 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что страна со времен СССР была ответственна за Калининград и сохраняет такое отношение сегодня.

По мнению Шерина, подобное заявление политика было сигналом НАТО, говорящим, что Белоруссия готова защищать целостность границ России, сообщает РИА Новости.

«Калининград для России — стратегическая территория. Спасибо белорусам, что они признают Калининград своим — значит, готовы выступать единым фронтом вместе с российской армией в защите его интересов», — прокомментировал парламентарий Александр Шерин.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что еще во времена СССР было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. Он также отметил, что считает Калининградскую область и ее жителей «своими».

Напомним, в ноябре китайские журналисты оценили шансы НАТО на захват Калининграда. По их мнению, данный российский регион военные смогли бы захватить за два дня. В качестве ответных мер Россия в течение пяти суток нанесет удар по пяти-восьми европейским столицам, считают в издании. Это автоматически выведет конфликт с регионального на глобальный уровень.

Позже политолог Станислав Бышок прокомментировал, что подобные «исследования» являются не более чем играми разума, появляющимися из-за отсутствия реальных глобальных конфликтов, поскольку «захват Соединенными Штатами Калининграда или Россией — Прибалтики — это вещи, которые абсолютно никому не нужны».