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Боевики в Идлибе обстреляли населенные пункты в четырех провинциях Сирии

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Боевики в Идлибе обстреляли населенные пункты в четырех провинциях Сирии

Дамаск, 25 ноября. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают совершать обстрелы, нарушая режим прекращения боевых действий.

Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков, за последние сутки было зафиксировано 24 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Кафр-Хамра, Сабикия, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Махрука, Мамухия, Кара-Джагез, Калаз-Тахтани, Кермель, Кинсибба, Санджека, Джанаджик провинции Латакия; Эр-Расив, Аджаз, Карутия провинции Хама; Суккория, Кефрайа, Хан-Шейхун, Телль-эт-Тукри, Дрейба, Сукайят провинции Идлиб», — сообщает пресс-служба ЦПВС.

В ЦПВС уже призвали главарей НВФ, действующих в Идлибе, отказаться от вооруженных провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования в регионе.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Брифинг ЦПВС
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