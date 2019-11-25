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Российские и турецкие военные в Сирии провели совместное патрулирование в провинции Хасака

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Российские и турецкие военные в Сирии провели совместное патрулирование в провинции Хасака

Дамаск, 25 ноября. Подразделения российской военной полиции провели совместное патрулирование с турецкими коллегами вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Хасака. Как сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, безопасность колонны обеспечивали с воздуха вертолеты ВКС РФ.

В понедельник состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага — Делави-Кара в провинции Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС РФ.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Айн-Иса — Матаб в провинции Ракка, Кобани — эз-Зьяра, Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы — Кабур-эль-Бид — Дейрун-Ага — Дейрун-Кавен — Кейшка — Шейх-Ибрагим — Халака — Альванк — Мустафия — Гирра — Сарамсак — Банукия — Сармоак-Фуакани — Джиллика — Делави-Кара — Эль-Малаикие — Демир-Капу — Хибет-Тофла — Камышлы.

Напомним, что 22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира» против бандформирований курдов в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Российские и турецкие военные в Сирии провели совместное патрулирование в провинции Хасака

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