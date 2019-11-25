Свыше 700 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома с начала российской операции в Сирии

Дамаск, 25 ноября. Более 700 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома с начала российской операции в Сирии, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулось 704 803 человека. В места довоенного проживания вернулся 1 306 091 внутренний переселенец. Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев», — сообщает пресс-служба ЦПВС.

Так, на 25 ноября 2019 года, силами российских специалистов были восстановлены 920 образовательных учреждений и 216 медицинских, а также 32 685 жилых домов. Также были отремонтированы 1106,8 километров автомобильных дорог.

Напомним, Россия объявила о начале операции в Сирии 2015 году, когда большую часть страны контролировали различные группировки боевиков и террористы «Исламского государства»1. Огневая мощь ВКС РФ позволила обратить вспять ход войны — уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ1 потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии, а связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) исламские радикалы были отброшены от Дамаска и центральных районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.