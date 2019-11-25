Российские военные в Сирии провели гуманитарные акции в провинциях Даръа и Хомс

Дамаск, 25 ноября. Российские военные провели гуманитарные акции в сирийских провинциях Хомс и Даръа, передав мирным жителям почти 4,4 тонны продовольственных наборов, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Алькин провинции Даръа и Пальмира провинции Хомс, в ходе которых нуждающимся жителям было выдано 900 продовольственных наборов общим весом 4,39 тонны.

В общей сложности российскими офицерами проведено 2 255 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 749, 64 тонны.

В ЦПВС добавили, что, по данным на 25 ноября, в Сирии было восстановлено 920 образовательных и 216 медучреждений, 32 685 жилых домов, отремонтировано 1 106,8 км автомобильных дорог.

Ранее в понедельник сообщалось, что первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли для оказания помощи населению на расположенную под Кобани базу российской военной полиции. В пункте врачебной помощи есть препараты и оборудование, в том числе телемедицинский прибор, к которому можно подключить аппарат УЗИ или рентген, и в режиме реального времени через спутник собирать консилиумы с врачами из России.