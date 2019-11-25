Клинцевич прокомментировал избиение заммэра Славянска, требовавшего выключить Газманова

Москва, 25 ноября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал избиение заместителя мэра Славянска Андрея Рубана, которого выволокли из караоке-клуба за требования «выключить» Газманова.

По словам сенатора, многим украинцам осточертела навязываемая Киевом русофобия, поэтому, когда чиновник начал устраивать сцены из-за песни, «люди не выдержали».

«Конечно, физическое воздействие – не лучший способ решения подобных вопросов. Но что случилось, то случилось. Может, для других украинских чиновников будет наука», — отметил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что на заместителя мэра Славянска напали посетители караоке-бара. Конфликт спровоцировал сам чиновник, которому не понравилось, что в заведении играет песня Олега Газманова «Москва, звонят колокола». Он потребовал выключить песню, однако через некоторое время заиграли «Офицеры» все того же Газманова. Заммэра, по его собственным словам, начал разговаривать с администратором на повышенных тонах и требовать, чтобы в клубе не звучали песни, «пропагандирующие страну-агрессора», однако в итоге смутьяна выволокли на улицу без верхней одежды и на глазах его супруги.

Примечательно, что на следующий день Рубан опубликовал в соцсетях пост, в котором начал оправдываться за свое поведение. Он заявил, что сам является «русскоязычным украинцем», «в быту» говорит на русском языке и слушает «некоторые песни на русском». По его словам, его претензии к бару касались не воспроизведения русских песен как таковых, а именно композиций «Москва, звонят колокола» и «Офицеры».