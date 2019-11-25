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Россияне стали чаще выбирать курорты Эгейского побережья в Турции

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Россияне стали чаще выбирать курорты Эгейского побережья в Турции

Анкара, 25 ноября. Специалисты из ассоциации туроператоров России сообщили, что за в последнее время из туристических направлений Турции россияне все чаще выбирают курорты, расположенные на берегу Эгейского моря. По сравнению с прошлым годом, количество отдыхающих там граждан России выросло более чем на 28%.

За 10 месяцев 2019 года курорты региона посетили 513 тысяч туристов из РФ. Особый интерес у соотечественников вызывают отели, расположенные в таких населенных пунктах, как Даламан, Мармарис, Измир, Дидим и другие.

Ряд компаний, продающих туристические путевки по этим направлениям, отметили в текущем году взрывной рост спроса. Вместе с тем, в среднем летний недельный тур в эти города обойдется в 80-130 тысяч рублей на двоих, сообщает РИА Новости.

Напомним, по информации ученых, в последние годы в Средиземное море стала проникать ядовитая рыба-шар. На юге Турции уже был зафиксирован случай нападения этой рыбы на ребенка. Однако этот инцидент оказался исключением, заявил турецкий ихтиолог Дениз Айас, рассказав, как необходимо вести себя при встрече с подобной рыбой.

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Источник: РИА Новости
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