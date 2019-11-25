Краснодарские врачи пригласили на консультацию девочку с огромным родимым пятном

Краснодар, 25 ноября. Девочку из Курганской области, которая родилась с родимым пятном на половину тела, пригласят на консультацию краснодарские врачи из специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии.

Жительница Курганской области Мария Хвостанцева рассказала о своей дочери, которая родилась с крупным родимым пятном. Врачи поставили ей диагноз «обширный меланоформный невус». Пятно принесло новорожденной немало проблем – например, местный священник отказался крестить ее с другими детьми, заявив, что не верит, что пятно не заразно.

«Она (Мария Хвостанцева – Прим. ФАН.) обратилась к нам с вопросом. Мы ей сказали, что можно приезжать на консультацию. Мы должны осмотреть ребенка. Мы должны сделать гистологический анализ, мы должны собрать анамнез и после этого мы сможем составить план лечения, имея полную картину», — рассказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

По его словам, сообщения о том, что мать девочки якобы должна будет заплатить 17 миллионов рублей за операцию, ни на чем не основаны. Алексуткин подчеркнул, что никакие конечные суммы не могут быть названы до осмотра ребенка.

Напомним, что способности краснодарских врачей в деле удаления крупных родимых пятен оказались чрезвычайно востребованы. Сейчас в краснодарской клинике проходит лечение девочка из США с черным родимым пятном на лице. Американские клиники не взялись за проведение подобных операций, в то время, как российские врачи уже провели первую операцию из серии необходимых и сейчас готовятся ко второй.