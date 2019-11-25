Суд изъял у экс-главы Марий Эл Маркелова имущество на 2,2 млрд рублей

Нижний Новгород, 25 ноября. Суд взыскал с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова 120 объектов недвижимости, а также 16 машин и часы за миллион рублей. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов.

По его словам, Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Трунов отметил, что суд взыскал с Маркелова 120 объектов недвижимого имущества, а также шесть легковых автомобилей, четыре грузовика, два трактора и четыре погрузчика. Кроме того, в пользу государства обращены наручные часы марки Patek Philippe стоимостью миллион рублей, а также денежные средства в размере 8,5 миллионов рублей, 224 тысячи долларов США и 660 тысяч евро. Адвокат также добавил, что общая сумма изъятого имущества превышает 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, в апреле 2017 года Маркелов был отправлен в отставку с должности главы Марий Эл. В середине апреля 2017 года Басманный суд Москвы арестовал Маркелова по подозрению в получении взятки. Бывший глава Марий Эл получил в качестве взятки более 235 миллионов рублей. Кроме того, Маркелов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.