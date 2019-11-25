Советский диссидент Михаил Хейфец скончался в Израиле в возрасте 85 лет

Иерусалим, 25 ноября. Известный советский диссидент и писатель Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на дочь Хейфеца Наталью.

По ее словам, у писателя были проблемы с сердцем и почками, передает телеканал 360.

Напомним, что Хейфец был уроженцем Ленинграда. В 1974 году его приговорили к четырем годам тюрьмы и двум годам ссылки за написание предисловия к сборнику сочинений Иосифа Бродского, который распространялся самиздатом. Кроме того, диссидента признали виновным в хранении двух экземпляров запрещенного в СССР эссе Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

Примечательно, что свидетелем по данному делу проходил культовый советский писатель-фантаст Борис Стругацкий. За годы заключения Хейфец написал и переправил на волю три книги публицистики, документальной прозы и интервью, которые впоследствии были опубликованы в Париже.

В 1980 году Хейфец отбыл наказание и эмигрировал в Израиль, где сначала работал научном сотрудником Центра по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете, а затем колумнистом и обозревателем израильской газеты «Вести».