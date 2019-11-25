Дело бывшей жены Цеповяза вернули в прокуратуру

Ростов-на-Дону, 25 ноября. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

В понедельник прошло закрытое судебное заседание. Гособвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. По его словам, при составлении обвинительного заключения был нарушен уголовно-процессуальный закон. Сторона защиты поддержала ходатайство, и дело было возвращено в прокуратуру.

Мусаев также сообщил, что суд изменил Ивану Стришнему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Стришняя остается под домашним арестом. После заседания она вернется в больницу, где сейчас лечится, передает РИА Новости.

Стришнюю и ее брата подозревают в вымогательстве 70 миллионов рублей. Они были задержаны в июне этого года и помещены под стражу, однако в октябре суд изменил меру пресечения супруге Цеповяза на домашний арест.

Напомним, 6 ноября бывшую жену Цеповяза обнаружили без сознания в ее доме. Несколько дней она была в коме, ее жизнь поддерживалась искусственной вентиляции легких, передавала «Газета.ру». 11 ноября ее адвокат сообщил, что женщина вышла из комы, но все еще находится в реанимации.

14 ноября, когда было запланировано заседание суда, Мусаев заявил, что Стришняя в последнее время находилась в сильной депрессии. Адвокат заверил, что направление в психбольницу не говорит о признании его подзащитной невменяемой по судебным направлениям.

Напомним, в 2013 году Цеповяз по делу банды Цапков был приговорен к 19 годам лишения свободы за массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края. В 2018 году его имя вновь стало активно фигурировать в новостях в связи с публикацией в Сети скандальных видеороликов и фото, передавал RT. Выяснилось, что в колонии ИК-3 в Амурской области у Цеповяза был доступ к деликатесам, он также мог спокойно посещать пасеку. В колонии, где содержался преступник, провели проверку.