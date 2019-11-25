Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Москва, 25 ноября. Готовность украинской стороны заключить годовой контракт на транзит российского газа является первым шагом к здравому смыслу. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Нафтогаз допустил заключение годового соглашения с Газпромом на транзит газа из России. Это — первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины. Позиция «все или ничего» лишена перспективы», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Ранее исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев допускает возможность подписания контракта на транзит российского газа через территорию Украины сроком на один год. По его словам, украинская сторона направила «Газпрому» ответ на предложение продлить действующее соглашение на год или подписать новый контракт на такой же срок, с условием отказа от взаимных судебных претензий.

Витренко допустил возможность подписания соглашения на условиях «Газпрома», отметив, что оно должно соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам. Кроме того, Витренко выразил уверенность, что до конца года «Нафтогаз» успеет завершить сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы.

Напомним, контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».