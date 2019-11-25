Эксперты оценили вероятность появления на аукционах похищенных из Дрездена драгоценностей

Рим, 25 ноября. Вероятность появления драгоценностей, украденных из дрезденской сокровищницы, на аукционах ничтожно мала, убеждены сотрудники римских аукционных домов. Об этом пишет РИА Новости.

«Я читала эту новость, как мне кажется, изображение всех этих предметов можно найти в интернете, все они известны, поэтому стоит появиться в продаже украденной ценности у нас, об этом сразу узнают карабинеры», — приводит агентство слова представителя аукционного дома Colasanti​​​.

Представительница аукционного дома Anglicana рассказала, что в большинстве аукционных домов Италии принято объявлять о предстоящих торгах онлайн. Предметы на продажу предварительно фотографируются и выкладываются на сайт; таким образом, еще до торгов можно увидеть, что именно будет продаваться.

В то же время эксперт компании Arcadia назвал вариант, которым могли бы воспользоваться грабители, чтобы продать украденные драгоценности. По его словам, они могли бы разобрать драгоценности на части, чтобы выставить на торги отдельные камни или детали украшений.

Напомним, что в дрезденской сокровищнице «Зеленый свод» 25 ноября произошло ограбление. Неизвестные проникли в музей, когда в нем не было посетителей, взломав витрину с тремя драгоценными гарнитурами, и похитили 94 предмета. Общая стоимость похищенного пока неизвестна, речь может идти о сотнях миллионов или даже миллиарде евро.

Сокровищница «Зеленый свод» была создана курфюрстом Саксонии Августом Сильным в начале XVIII века в его резиденции в Дрездене.