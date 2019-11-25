Минобороны РФ сообщило об успешном запуске ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником

Москва, 25 ноября. Ракета-носитель «Союз-2.1в» в понедельник вечером успешно стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны.

Старт состоялся в 20.52 по московскому времени, все процессы проходили в штатном режиме. Ракета должна доставить на орбиту военный спутник.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — пояснили в ведомстве.

Главный испытательный космический центр имени Титова ВКС РФ следил за полетом ракеты. Отметим, что это уже второй пуск «Союз-2.в», осуществленный в этом году с космодрома «Плесецк». В последний раз ракета стартовала 10 июля.

Напомним, летные испытания ракеты «Союз-2» на космодроме в Архангельской области начались в 2004 году. За 15 лет было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. «Союз-2.1в» является двухступенчатой ракетой легкого класса грузоподъемностью 2800 кг на низкую околоземную орбиту.