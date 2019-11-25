На кинофестивале «Радонеж» показали фильм обозревателя ФАН о войне в Донбассе

Москва, 25 ноября. Документальный фильм «Зайцево. Храм на линии фронта» вошел в программу международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». Его режиссер и сценарист – поэт, обозреватель Федерального агентства новостей Алексей Полубота.

Материал для фильма снимался зимой 2018 года в печально знаменитом поселке Зайцево в Донецкой Народной Республике, разрезанном линией фронта. Фильм посвящен прихожанам Свято-Тихоновского храма Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенного в зоне боевых действий. Иногда на богослужение им приходится пробираться в буквальном смысле ползком, спасаясь от осколков и пуль.

Часть съемок проходила под прицелом снайперов, когда режиссер и операторы Ольга Блюмина и Сармат Горловка провожали прихожанку храма к ее дому, находящемуся в «красной зоне». Впрочем, как не раз заявлял в интервью сам режиссер, главная задача фильма была не в том, чтобы показать «кровавую правду» войны. За эти годы подобных видеоработ появилось немало. Замысел был в том, чтобы попытаться донести незаметный повседневный героизм верующих людей, несколько лет живущих между жизнью и смертью. Понять, как вера помогает людям оставаться людьми даже в нечеловеческих условиях войны. А также еще раз напомнить жителям России о длящейся трагедии Донбасса.

Кропотливая работа над фильмом, в которой автору бескорыстно помогала киностудия «Скальная, 20», была закончена 10 месяцев назад. Все это время фильм можно было увидеть только на творческих и благотворительных встречах. Реакция зрителей всегда была очень эмоциональна. Фильм не оставлял равнодушными даже далеких от темы трагедии Донбасса людей. Собранные на показах пожертвования передавались с оказией прихожанам Свято-Тихоновского храма (до сих пор из России напрямую нельзя перевести денежные средства в донбасские республики). А прихожане московского храма Смоленской иконы Божией матери в Фили-Давыдкове собрали не только деньги, но и гуманитарную помощь для жителей Зайцево.

Федеральное агентство новостей писало о премьерном показе фильма «Зайцево. Храм на линии фронта». Теперь же на нашем портале фильм можно увидеть в открытом доступе.

Фестиваль «Радонеж» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке министерства культуры РФ, правительства Москвы, Союза кинематографистов России. За почти четверть века своего существования фестиваль стал одной из главных площадок для представления религиозного, духовно-нравственного, просветительского кино.

В кинофестивале регулярно участвуют около 300 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В этом году в отборочную комиссию было прислано 230 фильмов и телепрограмм. Из них в фестивальную программу отобрали 123 фильма. Свои работы прислали кинематографисты России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии, Болгарии, Сербии, Польши, Литвы, Армении, Израиля. Президент фестиваля — Евгений Никифоров; председатель жюри — народный артист России, кинорежиссер Владимир Хотиненко. В жюри также вошли заслуженная артистка России Валентина Теличкина, оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

С приветствиями к участникам фестиваля обратились президент России Владимир Путин, председатель Госдумы Сергей Нарышкин и другие политические и общественные деятели.

25 ноября в рамках фестиваля в Центральном доме кино прошел круглый стол «Церковь и современный кинематограф». На нем, в частности, обсуждался вопрос о том, что назрела необходимость создания портала, где были бы широко представлены фильмы, отражающие мир с православной точки зрения. Как отметил один из членов жюри фестиваля, главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов, православным кинематографистам есть что предложить миру с точки зрения смыслов. В то время как западный кинематограф переживает явный мировоззренческий кризис, что отчетливо видно и по голливудским блокбастерам, где пережевываются старые сюжеты. Тем более что, как отметил протоиерей Андрей Спиридонов, профессиональный уровень режиссеров, снимающих фильмы о православии, растет из года в год, что заметно и по работам, представленным на 24-м фестивале «Радонеж».