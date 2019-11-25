Протестующие в Тбилиси блокируют проспект Руставели и здание парламента. Репортаж ФАН

Несколько тысяч человек проводят митинг и шествие вокруг здания парламента в Тбилиси, протестуя против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий вечером в понедельник, 25 ноября.

Анонсируя акцию, лидеры протестов обещали после митинга установить палатки у всех входов в парламент, чтобы депутаты не смогли войти в здание во вторник, в день пленарного заседания. В ответ полиция и представители власти заявили, что будут действовать максимально жестко, чтобы не допустить блокирования улиц и государственных структур. При этом проспект Руставели уже заблокирован, движение по нему не осуществляется, а здание парламента окружено плотной толпой демонстрантов.

«Мы приняли решение — стоять здесь сегодня всю ночь и не позволить завтра провести заседание парламента», — заявил с импровизированной трибуны лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Его поддержали аплодисментами и скандированием лозунга «Измени!» — это требование изменить избирательную систему.

Второй лозунг, который скандируют демонстранты: «Вместе — против одного!», имея ввиду Иванишвили.

Напомним, неделю назад грузинская оппозиция уже пыталась блокировать парламент, но в ответ спецназ МВД атаковал демонстрантов, расстреляв их газовыми гранатами и водяными пушками. Поэтому накануне сегодняшней акции лидеры оппозиции встретились с послами Великобритании, Франции, Германии и Италии, заручившись их поддержкой.

Нынешние протесты в Грузии начались 14 ноября, после решения парламента не принимать поправки о переходе с 2020 года со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов. При этом еще в июне лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили публично обещал, что с 2020 года Грузия перейдет на пропорциональную избирательную систему с нулевым избирательным барьером для партий, однако затем парламент под его контролем отказался от этого решения, спровоцировав скандал.

В настоящее время группа активистов «развлекается» с чучелом Бидзины Иванишвили, повешенным вверх ногами. Толпа протестующих занимает огромную территорию от кинотеатра «Руставели» до церкви святого Георгия.

Полиция пока не вмешивается, однако ее количество заметно увеличилось. На площади резко похолодало, до нуля градусов, но толпа не расходится и не становится меньше. Несмотря на легкий морозец, судя по всему, ближайшее сутки в Тбилиси будут жаркими.