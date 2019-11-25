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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛМосква, 25 ноября. Вопрос освобождения малоимущих от налога на доход физических лиц (НДФЛ) является очень чувствительным, поэтому его необходимо проработать. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что данный вопрос требует детального рассмотрения. По его словам, необходимо определить последствия, к которым приведет освобождение малоимущих от НДФЛ, а также понять, кого именно относить к данной категории граждан.

«Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными… Это очень чувствительная тема», — пояснил Медведев.

Он также добавил, что данный вопрос действительно прорабатывается, однако он требует дополнительного обсуждения.

Напомним, в начале сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих граждан с помощью введения необлагаемого минимума. По мнению банкира, данная мера позволит увеличить благосостояние малоимущих граждан , а также будет способствовать росту внутреннего спроса. Позднее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что данный вопрос требует детального изучения и рассмотрения.

Стоит отметить, что в конце сентября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает граждан от налога на доходы физических лиц при чрезвычайных ситуациях.

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