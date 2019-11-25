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Россиян предупредили о температурных аномалиях в декабре

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Россиян предупредили о температурных аномалиях в декабре

Москва, 25 ноября. Синоптики предупредили о температурных аномалиях, которые ожидаются в России в декабре. По данным центра «Фобос», в европейской части страны первый зимний месяц выдастся теплым.

В среднем температура будет на 4 и больше градусов превышать климатическую норму. В Москве, к примеру, даже в период похолодания погода все равно будет теплой. В связи с этим в европейской России ожидается обилие осадков.

«Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели», — отмечает «Фобос».

А вот жителям Сибири и Дальнего Востоке, напротив, стоит готовиться к настоящей русской зиме. Температура воздуха в этих регионах в декабре будет ниже климатической нормы. Относительная стабильность прогнозируется лишь на юге страны, где погода не будет отличаться от средних показателей.

Ранее сообщалось, что в середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями — 748 миллиметров ртутного столба. По словам эксперта, в течение прошлой недели в России наблюдался «климатический зуб». Два дня давление было близко к экстремально высокому. Давление резко упадет во второй половине этой недели. К 29 ноября оно приблизится к 732 миллиметрам ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы.

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Источник: Фобос
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